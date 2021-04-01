Samsun Tabip Odası Başkanı koronavirüse yakalandı
Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede karantina altında olan Furtun, "Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Oğlum ve yeğenime bulaştırmamak için görev yaptığım hastanede karantinadayım" dedi.
|01 Nisan 2021 22:15
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Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun'un Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Kentte görev yaptığı özel bir hastanede karantinada olan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Furtun, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün verdiğim test pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, hafif baş ağrım var. Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Görev yaptığım hastanede karantinadayım. Bir yandan işlerimi hallederken bir yandan da hastalığı geçiriyorum" dedi.
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