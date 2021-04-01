1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aksaray Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaramaya başladı

Koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da 7 Mart'ta alınan kararla önlem olarak bakkal ve manavlar da kapatılmıştı. Normalleşme sonrası Türkiye'de ilk kez tam kapanmanın uygulandığı kentte alınan tedbirler işe yaradı. Vali Hamza Aydoğdu, koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "çok yüksek riskli" kategoride bulunan kentte, alınan ilave tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı. Aydoğdu, "Salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz" dedi.
 01 Nisan 2021 22:22
+Aa- Yazdır
Aksaray Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaramaya başladı

Aydoğdu, Valilik'te gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ülkenin ve şehrin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yürütülen salgınla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Mutasyona uğrayan virüsle yeni vaka sayıları artışa geçti. Bu artış Aksaray'da da görüldü. 20-26 Mart tarihleri arasını kapsayan veriler incelendiğinde haftalık vaka sayılarında 81 ilde artış görülüyor. Şehir olarak bu noktada neler yaptık. Kovid-19 tedbirleri kararlarına il bazında ilave önlemler aldık. Denetimleri her gün pazar yerleri, meydanlar, alışveriş merkezleri ve vatandaşın yoğunluk oluşturduğu cadde ve kent merkezinde yaparak, ilave önlemler aldık. Alınan ilave tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu noktada salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz. 7.4'lük vaka artış hızı ile en az vaka artışı olan il olarak bu mücadelede doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve farkındalığı bu noktada bize güç veriyor."

Toplantı, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin denetimlerle ilgili açıklamalarının ardından sona erdi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdür Vekili Sadettin Bircan, Sağlık İl Müdürü Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştayın 'basın kartı yönetmeliği kararına' ilişkin açıklama
01 Nisan 2021 23:08		 Erdoğan talimat verdi! Marketlerinin sayısı artıyor
01 Nisan 2021 22:53
Fahrettin Altun'dan ABD'nin İnsan Hakları raporuna tepki
01 Nisan 2021 22:11		 DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
01 Nisan 2021 19:59
Vaka sayısı 40 bini geçti
01 Nisan 2021 19:41		 '1 milyon 100 bin sağlık çalışanını kısa sürede aşıladık'
01 Nisan 2021 18:45
TBMM'de gündem güvenlik soruşturmasının reddedilmesi
01 Nisan 2021 17:39		 Şentop'tan TBMM'de reddedilen güvenlik soruşturması açıklaması
01 Nisan 2021 15:59
Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam ediyoruz
01 Nisan 2021 15:23		 Akşener: AYM'nin iddianameyi iade etmesi normal bir prosedür
01 Nisan 2021 14:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçlarını açıkladı23:08 - Danıştayın 'basın kartı yönetmeliği kararına' ilişkin açıklama22:53 - Erdoğan talimat verdi! Marketlerinin sayısı artıyor22:49 - Galericiler, araç fiyatlarındaki artış için bayileri suçladı22:24 - FETÖ'den aranan ve ihraç edilen astsubay yakalandı22:22 - Aksaray Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaramaya başladı
22:15 - Samsun Tabip Odası Başkanı koronavirüse yakalandı22:11 - Fahrettin Altun'dan ABD'nin İnsan Hakları raporuna tepki22:08 - 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası22:07 - Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı22:01 - Kovid-19 aşısının 'kemoterapiden önce yaptırılması' tavsiyesi21:48 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
21:41 - 2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı21:39 - Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu21:35 - Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıda 'tek doz' uyarısı21:30 - Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul hayatını kaybetti20:58 - ASELSAN'ın silahına milli işletim sistemi
20:55 - Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı: Aşı sıkıntısı yaşıyoruz
Vaka sayısı 40 bini geçti
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor
Personel 862 bin TL'yi zimmetine geçirdi: Başkan detayları açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asri 2
prompter 1
iskender kebap-künefe yanında light cola içen kişinin ruh hali 2
avogadro sayısı 2
sizi neden işe alalım 2
editoryal 1
can-ı gönülden 2
hodri 2
bab-ı ali 1
3 kuruşluk insan 2
SON İLANLAR
MSÜ, sözleşmeli 200 perosnel alacak
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam