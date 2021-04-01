FETÖ'den aranan ve ihraç edilen astsubay yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.
|01 Nisan 2021 22:24
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Bir istihbaratı değerlendiren Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Ahmet Onur Ç. yakalandı.
Görevden ihraç edildiği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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