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Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçlarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, mülakat sınavları ise 22 Ocak tarihinde sona eren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı.
 01 Nisan 2021 23:09
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Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçlarını açıkladı

18 Mart 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavına giren adaylar 2 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor haberini gündeme getirmiştik. Tıklayınız.

Söz konusu haberde, mülakatın üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen sonuçların açıklanmamasına dikkat çekilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil memurların sabırsızlıkla beklediği görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçları 1 Nisan 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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