Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçlarını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, mülakat sınavları ise 22 Ocak tarihinde sona eren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı.
|01 Nisan 2021 23:09
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18 Mart 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavına giren adaylar 2 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor haberini gündeme getirmiştik. Tıklayınız.
Söz konusu haberde, mülakatın üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen sonuçların açıklanmamasına dikkat çekilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil memurların sabırsızlıkla beklediği görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sonuçları 1 Nisan 2021 tarihinde açıklanmıştır.
Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.
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