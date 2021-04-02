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2 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

2 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 02 Nisan 2021 00:07
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2 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ve Otizm Vakfını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunu ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ile Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Düzce/09.00-17.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen "Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu"na video konferans üzerinden iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Said Halim Paşa Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Konya/10.30 -18.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Ali Esedov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da yer alacağı yuvarlak masa toplantısına katılacak, E-ticaret Hakkında Mutabakat Zaptı'nı imzalayacak.

(Bakü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temel atma törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Bursa/11.00-16.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak-mart dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini ve ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi ve İslami İlimler Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, aynı camide cuma hutbesi irat edecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Malatya/11.00/12.30/16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabında yarı final ilk maçları oynanacak; Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/20.00)

4- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği Antalya Grand Slam müsabakalarına devam edilecek. Kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde 73 ve 81 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00)

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Anadolu Ajansı
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