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Güzelyurt'u kar yağışı beyaza bürüdü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
 02 Nisan 2021 00:22
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Güzelyurt'u kar yağışı beyaza bürüdü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. İlçe merkezi olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köy ve beldelerde de etkili olan kar yağışı halen devam ederken bölgede her yer beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan cadde ve sokaklarda da yollar kısa sürede kar tuttu.
İhlas Haber Ajansı
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