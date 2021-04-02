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Pakistan Atak'ta kararlı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in daveti üzerine 27 Mart'ta Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, iki kardeş ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini daha da arttırmak için kararlılıklarını iletti. Org. Güler konuğuna TSK Liyakat Madalyası takdim etti
 02 Nisan 2021 07:05
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Pakistan Atak'ta kararlı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in daveti üzerine 27 Mart'ta Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, iki kardeş ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini daha da arttırmak için kararlılıklarını iletti. Org. Güler konuğuna TSK Liyakat Madalyası takdim etti. Raza Ankara temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le de görüştü.

Savunma sanayiine ait çeşitli tesisleri gezen Orgeneral Raza TUSAŞ'ı ziyaretinde, Pakistan ordusunun almak istediği T129 helikopterine binerek incelemelerde bulundu.

Pakistan'ın T129 Atak helikopterindeki kararlılığı, Orgeneral Raza'nın helikopter üzerinden verdiği fotoğrafa yansıdı. Raza, resmi temaslarını tamamlayıp bugün ülkesine dönecek.

ABD'YE TAKILDI

  • Pakistan, Çin helikopteri CAIC Z-10 yerine Atak'ı tercih etmişti. Türkiye'nin tek seferde en büyük savunma sanayii ihracatı olması beklenen, Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık 30 adet Atak helikopteri satışı, ABD ile S-400'ler üzerinden yaşanan politik kriz nedeniyle gerçekleştirilememişti. ABD-İngiltere ortak yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den gereken izinlerin alınamaması, Pakistan'a Atak ihracatını kilitledi. Pakistan Ankara'ya 1 yıllık ek süre tanısa da Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD'nin savunma ürünleri üzerinden yaptırım politikası aşılamadı. Atak alma kararlılığındaki Pakistan, son olarak Türkiye'ye 6 ay daha ek süre verdi. ABD'den izin beklentisine işaret eden İsmail Demir o dönem "İzin sürecini bekliyoruz. Şu anda bizim elimizde değil" demişti.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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