FETÖ, CIA'in 'küresel enstrümanı'
|02 Nisan 2021 06:50
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ABD'nin insan hakları raporunda FETÖ'den 'Gülen hareketi' olarak bahsedilmesine tepki gösterilen raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1996 yılında başta CIA olmak üzere birçok yabancı gizli servis mensubu ile 'diplomat' adı altında görüşmeye başladığı anlatıldı. Dışişleri Bakanlığının raporunda "CIA, 21 Mart 1999'da FETÖ elebaşını ABD'ye aldı. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'ye alınması, örgüte önemli dış destek ve hareket kabiliyeti kazandırdı. Örgütün CIA/ABD için taşıdığı 'küresel enstrüman' niteliği daha güçlendi. Küresel sermayenin izdüşümü konumuna geldi. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki tüm temaslarında gizli servisler yer aldı. Örgütün bütün işlemleri CIA'den alınan talimatlarla yürütüldü" denildi. Örgütün en önemli örgütlenme aracının eğitim kurumları olduğuna dikkat çekilen raporda, 170 ülkede 767 okulunun olduğu, dünya genelinde 520 şirket, 269 vakıf, 205 medya kuruluşu, 252 STK, 327 dernek ve 216 hastanenin örgüte bağlı olduğu aktarıldı.
OKULLAR PARA AKLIYOR
FETÖ okullarının, başta CIA olmak üzere uluslararası istihbarat ağlarının izin, gözetim ve kullanımı altında faaliyet yürüttüğü anlatılan raporda, "Okullar para aklama ve ülkeler arası para transferi için de kullanılıyor" tespitleri yapıldı.
EBRU KARATOSUN
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