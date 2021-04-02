'Rapor parası' ile vurguna fren
|02 Nisan 2021 07:10
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Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışanların, sağlık problemleri sebebiyle çalışamadıkları sürelere ait maddi kayıpların SGK tarafından karşılanmasına ilişkin kriterler değiştiriliyor.
AK Parti'nin ekonomi kurmayları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak ile, Geçici İş Göremezlik Ödeneği'nin hesaplanmasında esas alınacak prim gün sayıları ve kazanç tutarları yeniden belirleniyor. Taslağa göre hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan Geçici İş Göremezlik Ödeneği'ne esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönem, 12 aya çıkarılacak. 180 günden kısa sigorta prim gün sayısı olanların ödeneği ise iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecek.
SAHTECİLİK ÖNLENECEK
Taslakta yer alan düzenlemenin gerekçesinde, Geçici İş Göremezlik Ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazancın, sigortalının son üç aydaki ortalama kazancına göre belirlendiği hatırlatıldı. Gerekçede, "Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek, yüksek Geçici İş Göremezlik Ödenekleri alınabilmektedir. Düzenleme ile belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek verilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır" denildi.
RAPOR KARŞILIĞI
SGK'ya bağlı çalışanların, iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için yapılan ödeme "Geçici İş Göremezlik Ödeneği" olarak tanımlanıyor. Kamuoyunda "rapor parası" olarak da bilinen Geçici İş Göremezlik Ödeneği'nden çalışanlar, SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından aldıkları istirahat raporu karşılığında faydalanıyor.
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