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Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur

Türkiye'de günlük corona virüs sayısının 40 bini geçmesiyle birlikte yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 63'ü aştı. Uzmanlara göre yoğun bakımlar kilitlenirse hiç kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanma gündeme gelebilir.
 02 Nisan 2021 07:38
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Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur

Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: konuyla ilgili görüşlerine yer verilen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece corona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek, "Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz" dedi.

"3. PİKİ YAŞIYORUZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi. İstanbul'un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.
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