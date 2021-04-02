'Güvenlik' teklifi Meclis'te gitti-geldi

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Kamu görevine atanacaklar için 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' zorunluluğu getiren yasa teklifi Meclis'te 24 saat içinde gitti-geldi. Genel Kurul'da önceki gün teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi reddedilmiş, muhalefet düzenlemenin gündemden düştüğünü ve bir yıl içinde Meclis'e yeniden getirilemeyeceğini savunmuştu. Ancak AK Parti'nin oylamada usul hatası yapıldığına ilişkin itirazı üzerine toplanan muhalefetin sayısal olarak azınlıkta olduğu Meclis Başkanlık Divanı'nda oy çokluğuyla, maddelere geçiş oylamasının tekrarlanması kararı alındı. Divan kararı yönünde Genel Kurul'a sunulan Meclis Başkanlığı tezkeresiyle de tartışmalı oylamanın yinelenmesi sağlandı. Oylama sonucu teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilirken, olası bir kavganın önüne geçmek için oylamanın hemen ardından Genel Kurul çalışmalarına nokta koydu. Teklifin görüşmeleri 6 Nisan salı günü Genel Kurul'da devam edecek. CHP ise eylemli içtüzük ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.

Olağanüstü Divan

Meclis'te önceki akşam yaşanan sürpriz gelişme üzere yaşanan gerilim dün de sürdü. AK Parti ve MHP kurmayları, maddelere geçilmesinin reddedildiği birleşimi yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın "usul hatası" yaptığını savundu. Bu iddia üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, dün öğlen TBMM Başkanlık Divanı'nı topladı. Gergin geçen Divan'da, CHP ve HDP'li üyeler, "oylamanın hukuka uygun" olduğunu savunarak, yeniden oylama yapılması girişiminin "eylemli içtüzük ihlali" olacağını savundu. AK Partili üyeler ise, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, "kötü niyetli" işlem kurduğunu savunarak, "AK Partili katip üyenin elektronik oylama isteminin dikkate alınmamasını sakat uygulama olarak" değerlendirdi. Görüşmelerin ardından oy çokluğu ile oylamanın tekrarlanmasına karar verilerek bu yöndeki başkanlık tezkeresi, Genel Kurul'a sunuldu.

Şentop: Örneği var

Divan sonrası açıklama yapan Şentop, bu uygulamanın TBMM'de ilk olmayacağını belirterek, "2015, 1997, 1988, 1978'de benzer şeylerle karşılaşılmış. İçtüzük, 'başkan ile katip üyeler birlikte sayar' diyor. İtiraz yoksa başkan sonucu açıklar; ama varsa elektronik oylamaya geçiliyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna başkan karar veremez. İtiraz varsa ki TBMM TV'nin yayınını sosyal medyada paylaşanlar oldu, itiraz var. Dolayısıyla elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor" dedi. TBMM başkanvekillerinin, Genel Kurul'u Meclis Başkanı yerine yönettiklerini vurgulayan Şentop, "Tartışma olduğunda benim bu tartışmaya dahil olmam görevimin gereğidir" dedi.

Gerilimli oturum

Divan'ın ardından Genel Kurul Akar yönetiminde toplandı. Tartışmalı geçen görüşmelerde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Meclis'in oy çokluğuyla aldığı kararı değiştirmeye çalışmak milli iradeye kökünden aykırıdır; demokrasiyle bağdaşmayacak tutumdur. Parlamentonun aldığı karara saygı duyulmalıdır" dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Dün (çarşamba) yaşanan hadise Meclis'te teamül oluşturulabilecek nitelikte bir durum değildir, doğru bir uygulama değildir" diye konuştu.

HDP'li Saruhan Oluç, oylamayı futbol maçına benzetip AK Parti grubuna, "Bu maçta gol oldu. VAR aracılığıyla bu gol ofsayt diye iptal ettirmeye çalışıyorsunuz" diye seslendi.

'Tarafsızlık makamı'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Şentop'un, kendisi hakkında "pişman ederim" ifadesini kullandığını belirterek, "Meclis Başkanı koşa koşa geldi. Müdahale etti. Ben de bunu eleştirdim. 'Özgür Özel'i pişman ederim'. Sayın Başkan'ın makamı pişman etme değil, adalet dağıtma makamıdır, tarafsızlık makamıdır" dedi.

'Anayasaya uygun'

TBMM Başkanvekili Akar ise, "Yaptığım tüm işlemler önce anayasa daha sonra içtüzük kurallarına uygundur. TBMM sadece iktidar partisinin taleplerini karşılamakla yükümlü değildir. Meclis'in iradesi buradadır. Burada yapılan sayım sonucunda kararımın arkasında duruyorum. Farklı yollardan, içtüzüğün siyasi partilere vermiş olduğu farklı yetkileri kullanarak alınmış, milli iradenin tecelli ettiği ortamda alınmış bir kararın geri alınmasını doğru bulmadığımı bir kez ifade ediyorum" dedi.

'Parmak darbesi'

Akar, açıklamasının ardından oylamanın tekrarlanmasına ilişkin Başkanlık Tezkeresi'ni okutacağını duyurdu. Bunun üzerine muhalefet usul tartışması açtı. Muhalefetin "parmak darbesi" eleştirileri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "'Parmak sayısı' diye, TBMM'nin iradesini 'darbeci' diye izah eden zihniyeti şiddetle kınıyorum" dedi. Usul tartışmasının ardından teklifin maddelerine geçilmesi Başkanlık Tezkeresi ile yeniden oylandı; AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklifin görüşmelerine 6 Nisan salı günü devam edilecek. Teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi AK Partili milletvekillerince alkışlarla karşılandı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri de karara tepkilerini alkışlarla gösterdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oylamaya ilişkin Twitter'dan yayımladığı video mesajında, önceki akşam TBMM'de kanun teklifinin görüşüldüğünü ve reddedildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler."

Şentop: Pişman ederim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Meclis Başkanı koşarak geldi, boncuk boncuk terlemiş" sözlerine tepki gösteren Şentop, "Bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim bu benim görevimdir. Fakat bu Meclis'te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi bu arkadaşımızdır. Önce dönsün bir aynaya baksın. Bunlar Ben Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem; ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim" dedi.