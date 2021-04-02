Habur'a kardeş üç kapı

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Doğu ve Güneydoğu ekonomisinin nefes borusu olan Habur Sınır Kapısı'nın yükünü hafifletmek için Kuzey Irak sınırında üç sınır kapısı daha devreye alınıyor. Irak ile ticaretin ana damarını oluşturan Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı en önemli ve yoğunluğun en çok yaşandığı gümrük kapısı olarak dikkati çekiyor. Bir diğer sınır kapısı olan Hakkari'nin Çukurca ilçesiyle Duhok'un Kani Masi kasabası arasındaki Üzümlü-Serzer Sınır Kapısı güvenlik ve zor coğrafi şartlar nedeniyle sadece insan geçişi için kullanılıyor.

Üçlü görüşme

Habur'un 10 kilometre batısında Suriye sınır hattında yapımı tamamlanma aşamasında olan Peşhabur Sınır Kapısı ile Türkiye, Musul ve Bağdat'a direkt ulaşmayı hedefliyor. Öngörülen güzergah Ovaköy-Peşhabur-Telafer-Musul üzerinden Bağdat ve güneydeki Basra'ya kadar uzanıyor. Yeni kapının açılması yönünde Ankara-Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında görüşmeler devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde bulunan ve Irak'ın kuzeyine açılan Derecik-Mergesor uluslararası sınır kapısının ise yakında açılması bekleniyor. KDP Zaho Milletvekili Çiya Şerif, Şemdinli Sınır Kapısı'nın Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak yapıldığını ve çok yakın zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi. Şerif, Habur'a oranla Derecik Sınır Kapısı'nın Erbil ve Süleymaniye'ye kilometre olarak daha yakın olduğunu, karşıya geçen araçların aynı gün içinde yüklerini indirdikten sonra geri dönebileceklerini ifade etti. Şerif sınır kapısının Türkiye kesiminde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Koşullar uygun olursa bu ay sonunda projenin hayata geçirilmesine çalışılacak. Üç yeni gümrük kapısının açılması iki ülkenin de yararına olacak. Çukurca ve Şemdinli kapılarının açılmasının özellikle Van bölgesinin kalkınmasına büyük etkisi olacak" diye konuştu.