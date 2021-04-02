Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Tüm gazeteciler aşılanmalıdır

TGC, aşılanma sürecinin tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürülmesini beklediklerini söyledi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, geçen şubat ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kalabalıklarda, hastanelerde, zor koşullarda haber için koşturan, muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Kovid-19'a karşı aşılanmalarını talep eden bir yazı göndermişti. 31 Mart 2021'den itibaren Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazeteciler e-Nabız'dan aşı randevusu almaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden öğrenildiğine göre, Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazetecilerin aşılanması hedefleniyor. Gazeteciler için aşılanması kararı verilmesinin olumlu olduğunu belirten Olcayto, şunları söyledi:

"Öğrendiğimize göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazeteciler aşılanacak. Bu noktada eşitlik ilkesine özen gösterilmesi son derece önemli. Gazeteci olan tüm meslektaşlarımızın aşılanmasının sağlanmasını bekliyoruz. Gazeteciler salgın sürecinde kalabalıklarda, hastanelerde, yoğun bakım servislerinde görevlerini yapmayı sürdürdü. Yurttaşların yaşadıkları sorunları kamuoyunun gündemine taşıma görevine devam etti. Sağlık Bakanlığı'nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz."