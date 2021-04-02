Maskede 1 milyar dolarlık fırsat kaçtı



Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, başta maske olmak üzere tıbbi koruyucu ürün ihracatında uygulanan yanlış politika yüzünden Türkiye'nin en az 1 milyar dolarlık maskeyi yurt dışına ihraç etme fırsatını kaçırdığını söyledi. Başkan Metin Demir, TİSK'in Basın Sohbetleri çerçevesinde bir grup gazeteciyle pandeminin tıbbı cihaz sektörüne etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin koruyucu ürünlerin hammaddesi olan kumaşta küresel güç olduğunu belirten Demir, daha yüksek katma değerli maske, tulum ve benzeri ürünlerde ihracat imkanı doğmasına karşın anlaşılmaz biçimde 2020'nin mart ayında maske dahil koruyucu ürünlerin ihracatına yasak getirildiğini söyledi.

Yasağın daha sonra DMO'ya hibe yapılması şartıyla kısmen yumuşatıldığını belirten Demir, "Çin'in piyasada olmadığı bir dönemde büyük fırsat kaçtı. Ülkelerin fiyat bile sormadan acil mal talep ettiği bir dönemde ihracat yasaklanıp hibeler yapıldı. Üstelik o ülkeler hibeye ihtiyacı olmayan bol parası olan ülkelerdi. Çin'in ihracat yapmadığı rakipsiz bir dönemi iyi kullanamadığımız için en az 1 milyar dolarlık maske ihraç etme fırsatını kullanamadık. Çin sonradan oyuna girdiği için şimdi onlarla rekabet ederek ve DMO'ya hibe şartını yerine getirerek ihracat yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HATALAR YAPILDI

2019'da 600 milyon dolarlık koruyucu ürün ve tıbbi malzeme ihraç eden sektörün 2020'de pandemiyle birlikte 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirten Demir, ancak yapılan hatalar nedeniyle 6-7 milyar dolarlık ihracat fırsatının da kaçtığını söyledi.

FERAGAT YAPAMAYAN ALACAĞINI ALAMIYOR

Başkan Demir, sektörün 19 milyar liralık gecikmiş alacağının firmalardan istenen feragatlar sayesinde büyük ölçüde ödendiğini, ancak feragat yapamadıkları için 3 milyar liralık alacakları ödenmeyen küçük firmaların ciddi zorluk yaşadığını belirtti. Demir, 'Yüzde 10 karla çalışan firmalardan yüzde 25 feragat isteniyor" dedi.

Erdoğan Süzer