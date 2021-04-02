Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?

Eğitim öğretim takvimi ile okulların durumu pandemi döneminde veli ve eğitimcilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla illere göre risk haritası da yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceği bildirildi. Buna göre okullarla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' ve 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının, "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde." isteğini dile getirmesi üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:

Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız."

OKULLAR KAPANACAK MI?

Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇORUM'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasındaki Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.

ANKARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart 2021'teki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

EĞİTİM TAKVİMİ TAKVİMİ

Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)

2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.