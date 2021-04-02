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Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Yusufeli'nde 60 evi küle çeviren yangının izlerini silmeye çalışan Artvin'den bir yangın haberi daha geldi. Ortaköy'de çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
 02 Nisan 2021 08:04
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7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ

İki hafta önce Yusufeli'ndeki yangınla sarsılan Artvin, bir kez daha alevlere teslim oldu. 7 ev tamamen yandı.

Yangın, merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Evi saran alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer evlere sıçradı.

Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlere teslim olan 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırlardaki bazı hayvanlar telef oldu.

Yangın sonrası açıklama Artvin Valiliği'nden geldi. 7 evin etkilendiği yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI"

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi.
Anadolu Ajansı
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