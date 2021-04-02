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Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti

Kocaeli'nde 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör bazı semptomlar görülmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör evinde karantinaya alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, 5 aylık bebeğini kaybetti. Tuğçe Güngör de henüz 32 yaşında, önceki gün hayatını kaybetti. Kızını kaybeden acılı baba ise çok önemli bir mesaj verdi
 02 Nisan 2021 08:14
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Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti

Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi Sakarya'da toprağa verildi. Yaşanan acı olayla birlikte büyük üzüntü yaşayan aile taziyeleri kabul ederken baba Yunus Özdemir habercilerin sorusu üzerine yaşanan süreci anlattı.

SİGARA DAHİ KULLANMADI

Sabah gazetesinden Hüseyin Cumalı'nın haberine göre, acılı baba Özdemir "8 ay önce evlendi. Apartmanda koronavirüs olan hastalar varmış. Koronavirüs olan aileyle kapıdan da olsa görüşmeler olmuş. Kızımda belirtiler başladığında evde karantinaya aldılar. Önce bebeğini sonra ise kızımızı kaybettik" dedi.

Kızının sigara dahi kullanmadığını belirten Özdemir, "Hamile olduğu için de koronavirüsle ilgili tam bir tedavi uygulayamadılar. Bebeği almaya karar verdiler. Damadımı çağırdık. Anne-baba olarak biz onaylarımızı verdik. Ama bebek vefat etti. Zaten bebek karnında olduğu için ciğerlere, böbreğe bebek geliştikçe sıkıntı vermeye başladı. Daha sonra bebeği aldılar, bir saat sonra kızımın kayınpederi de vefat etti. Umutla kızımızın hastaneden çıkmasını bekledik. Bir hafta daha direndi. Uyku hali devam etti. Sonra kızım hayatını kaybetti" diye konuştu.

BIRAKIN ZİYARETLERİ

Özdemir, "Herkes kendini korusun. Devlet büyüklerimiz maske, mesafe, temizlik diyorlar. Koronavirüs olan kişi ev halkında varsa bunu gizlememeli. Başkalarına bulaştırmasın. Bırakın komşu ziyaretlerini. Ülke olarak nasıl kenetleniyorsak hasta olan da gizlemesin. Vatandaşlar ziyaretleri bırakmalıdır" dedi.
Sabah
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