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Aşı orucu bozar mı?

BioNTech aşısının devreye girmesi ve yeni gelen aşılarla birlikte, Türkiye'nin Kovid-19 aşılamasında aşı hızını artırması bekleniyor.
 02 Nisan 2021 08:30
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Aşı orucu bozar mı?

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Türkiye genelinde 16 milyon 299 binden fazla doz aşı uygulandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 9 milyon 300 bini, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 6 milyon 997 bini aştı. Aşı uygulanan kişi sayısının daha da artması beklenirken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte "Aşı hızı yavaşlar mı?" sorusunu da akla getirdi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Türkiye'de 3 aydır başlayan aşılama çalışmalarına tedarik sıkıntısından dolayı belli bir seviyeye gelinemediğini söyledi. "Şu anda 30 milyon aşılama yapmamız gerekirken, yarısına yaklaştık" diyen Eryazğan, "Bu noktada vatandaşların kafasında bazı sorular oluşuyor. Ramazan arifesinde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar ve 60 yaş üzerindeki kişiler, 40-50 yaş aralığındaki kişiler aile hekimlerine başvurarak, aşı olup olmayacaklarının yanı sıra aşının orucu bozup bozmayacağını soruyorlar" dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, daha önce "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna verdiği yanıtı hatırlatan Eryazğan, şunları kaydetti:

İftardan sonra...

"Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan takip ettiğimiz kadarıyla, aşı içerisinde vücudu besleyecek bir besin maddesi olmadığı için aşının bu noktada orucu bozma gibi bir durumu yok. Bu noktada Diyanet'in ve Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşın kafasındaki soru işaretini gidermesi gerekiyor. Ayrıca yine aşıyı yaptırmada sıkıntı çekenler olursa, mesai saatleri sonrası hastanelerimizde aşı odaları bulunmakta. Mesai saatleri sonrası, iftardan sonra hastanelere gidip vatandaşlarımız bu aşılarını olabilirler. Onun için aşının önündeki engellerin kaldırılması ve insanların kafalarındaki soru işaretlerinin mutlaka giderilmesi gerekmekte."

Diyanet'in aşı cevabı

Diyanet'in Kovid-19 aşılarına yönelik henüz bir kararı bulunmuyor ancak mevcutta genel olarak aşılara yönelik, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sayfasında, "aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna şu yanıt veriliyor: "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."
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