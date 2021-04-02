Mahkümlar için doktor randevusu

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda, vatandaşların sorunlarının çözümünde en yoğun çabayı harcayarak başarı gösteren kurumların başında Adalet Bakanlığı'nın geldiği tespiti yapıldı. Adalet Bakanlığı'na başarı plaketi verilirken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, "Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu" projesinin detaylarını anlattı. Alkaç, özetle şunları söyledi:

MESAFELER KALKACAK: Gerek odalara gerek koğuşlara koyacağımız kabin sistemiyle hükümlü ve tutuklularımıza öncelikli olarak aileleriyle görüntülü görüşme imkanı sağlıyoruz. Mevzuat çalışmasını hallettik. Külfete girmeden günümüz koşullarına uygun olarak doğrudan görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar.

PARMAK İZİYLE: Türk Telekom A.Ş., bu kabinlerin üretim faaliyetine başladı. Toplamda iki yıllık süreç içerisinde 20 bin kabini cezaevlerinin ortak alanlarına değil, doğrudan odalara ve koğuşlara yerleştirmek suretiyle, hükümlüler/tutuklular tarafından parmak izi girmek suretiyle kendi aileleriyle görüşme imkanı sağlanmış olacak.

GÖRÜŞME 3-5 TL ARASI: Görüntülü görüşmelerin ücretlendirilmesi normal görüşme ücretleriyle aynı olacak. Mesela 10 dakikalık bir görüşmenin 3-5 lira civarında bir maliyetle hükümlüye sağlanmasını içeriyor. Bu, ekonomik olarak da hükümlü/tutukluya ve ailelerine ciddi manada katkı sağlayacak, zaman anlamında katkı sağlayacak.

600 MİLYON TL HARCANACAK: Tahmini olarak 600 milyon TL'lik bir proje bedeli var, 20 bin kabinin cezaevlerine yerleştirilmesi ve hizmetin sunulması için. Bunu Türk Telekom A.Ş. tamamen kendisi sağlayacak.

KOĞUŞTAN SİPARİŞ VE ÖDEME: Hükümlü ve tutuklular bulundukları oda veya koğuştan kantin siparişlerini ve ödemelerini de doğrudan bu sistem üzerinden yapacak. Proje hayata geçtiğinde sistem üzerinden kurum ya da kuruluşlara dilekçelerini gönderebilecekler, halk kütüphanelerinden kitap siparişleri verebilecekler.

DOKTOR RANDEVUSU: e-doktor uygulaması da yine bu proje kapsamında hayata geçecek, hükümlü ya da tutuklu kendi şikayeti doğrultusunda doğrudan Sağlık Bakanlığı'yla entegre olacak şekilde doktor randevularını sistem üzerinden alacak.

KADIN VE ÇOCUK ÖNCELİKLİ: Sincan Kadın Kapalı cezaevimizde pilot uygulaması başladı. Şu anda üç cezaevimizde pilot uygulama olarak fiilen kullanılıyor bu sistem. Birkaç ay içerisinde 'hassas grup' diye tabir ettiğimiz tüm kadın, çocuk ve gençlik cezaevlerimizde bu yılın sonuna kadar proje hayata geçecek. 2022 sonunda da tüm cezaevlerinde hayata geçecek.