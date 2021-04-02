1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlara sorduk: Hangi aşıyı yaptırmalı?

Çin aşısı Coronavac'ın ardından Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşılarının da gelmesiyle randevu alanlara seçenek sunulmaya başlandı. Bu da vatandaşın kafasında soru işareti yarattı. Hürriyet uzmanlara sordu: 'Hangi aşı daha iyi, hangisini yaptıralım?
 02 Nisan 2021 08:43
+Aa- Yazdır
Uzmanlara sorduk: Hangi aşıyı yaptırmalı?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Türkiye'de yaklaşık 2.5 aydır Çin'in geliştirdiği Coronavac aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başında Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin olduğu BioNTech aşısı da getirildi, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1.8 milyon BioNTech aşısının geldiğini, 10 gün içinde bu rakamın 4.5 milyona ulaşacağını açıkladı ve "İsteyene Coronavac, isteyene BioNTech vurulacak" dedi. Aşı randevusu alanlara da seçenek sunulmaya başlandı. Ancak hangi aşıyı seçmesi gerektiği konusunda vatandaşın kafası karışık. Peki uzmanlar ne diyor? İşte yanıtları...

ALERJİSİ OLANLAR ÇİN AŞISI YAPTIRSIN

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: "Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

ŞEKERİN VARSA BIONTECH'İ SEÇ

Obezite sorunu olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, şeker, böbrek hastaları aşılara karşı daha zayıf yanıt oluştururlar. Bu tip kimseler güçlü bir aşı yanıtı için BioNTech aşısı tercih edebilirler. BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Coronavac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümü kesin olarak önlüyor. Şu anda yapılan aşıların tümü İngiliz mutantına karşı da etkili. Vatandaşlar hangi aşıya daha hızlı erişebiliyorsa, elde hangi aşı varsa yaptırsın. Ben Çin aşısı olan Coronavac'ı tercih ettim."

İKİSİ DE GÜVENLİ İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe'de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
02 Nisan 2021 08:14		 Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
02 Nisan 2021 08:04
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
01 Nisan 2021 21:48		 İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesi
01 Nisan 2021 19:08
Personel 862 bin TL'yi zimmetine geçirdi: Başkan detayları açıkladı
01 Nisan 2021 17:47		 Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
01 Nisan 2021 16:56
Kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı
01 Nisan 2021 16:30		 Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 ölü
01 Nisan 2021 15:42
'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
01 Nisan 2021 15:40		 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
01 Nisan 2021 15:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen destek 1500 liraya çıkardı09:41 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak09:40 - Sabiha Gökçen'de Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak09:22 - Doktorlar, sağlıklı gıda takviyesi için kooperatif kurdu09:21 - Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir09:13 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı
09:12 - İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!09:11 - Ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı09:09 - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine denetim genelgesi09:06 - Sabah Gazetesi: Türk Lirasına güven artıyor09:04 - İşte En Çok Fon Desteği Alanlar! Tübitak proje istatistikleri Yayımlandı!08:59 - Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 10'u görevde asker 34 gözaltı
08:50 - Danıştay: Güvenlik soruşturması için yasa şart08:43 - Uzmanlara sorduk: Hangi aşıyı yaptırmalı?08:33 - Mahkümlar için doktor randevusu08:30 - Aşı orucu bozar mı?08:21 - Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor
08:15 - Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Aşı orucu bozar mı?
Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Kılıçdaroğlu, Meclis'ten makam aracı istedi
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor
Güzelyurt'u kar yağışı beyaza bürüdü
'Rapor parası' ile vurguna fren
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müstear 1
virüs öldüren robot 1
kalori bombası 1
geceyi gündüze katmak 1
azade 1
reto ziegler 1
bilmeden oldu 1
editoryal 1
şafak saymak 1
manyetik rezonans 1
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam