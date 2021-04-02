Danıştay: Güvenlik soruşturması için yasa şart

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Danıştay yasal düzenlemeye dayanılmadan, sadece yönetmelikle yapılan "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının" hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının 'özel hayatın gizliliği' ilkesi kapsamında bulunduğu, 'uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını' gösteren bir yasal dayanağın şart olduğu ifade edildi.

Dava dosyasına göre, R.E.A., 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda öğrenciydi. Darbe girişiminin ardından Kara Harp Okulu kapatıldı. Kendisinin de içinde bulunduğu 690 kişilik Harp Okulu Taburu hakkında takipsizlik kararı verildi.

PTT'DE İŞE GİREMEDİ

R.E.A. daha sonra başka bir üniversitenin işletme bölümünü bitirdi ve PTT'nin 2018 yılında açtığı sınavı kazandı. Ancak hakkındaki 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması'nın olumsuz geldiği gerekçesiyle işe başlatılmadı.

R.E.A. işe başlatılmamasına gerekçe gösterilen yönetmelikteki "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak" ibaresinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'a dava açtı.

Danıştay başvuruyu haklı bulurken avukat Fatih Tahancı kararla ilgili olarak, "Bu kararın gösterdiği, PTT, kanuni bir düzenleme yapılmadığı sürece işe alacağı personele hiçbir şekilde güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapamaz" dedi.