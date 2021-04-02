Sabah Gazetesi: Türk Lirasına güven artıyor
|02 Nisan 2021 09:06
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Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan spekülatif artışa yerli yatırımcı rekor satışla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun" çağrısı öncesinde harekete geçen yerliler 6 işlem gününde 10.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 19 Mart'ta 255 milyar 703 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Mart itibarıyla 10 milyar 494 milyon dolar azalarak 245 milyar 209 milyon dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 8 milyar 58 milyon dolar, şirketlerin hesapları ise 2.4 milyar dolar azaldı.
TL MEVDUATA HÜCUM
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 19-29 Mart tarihleri arasında bankalardaki TL hesapların büyüklüğü ise 78 milyar lira artarak 1 trilyon 646 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Yerli yatırımcıların döviz satışlarına rağmen, kurun halen 8 liranın üzerinde tutunmasında yabancı alımları etkili oldu.
STOPAJ DESTEĞİ 2 AY UZATILDI
Öte yandan vatandaşın Türk Lirası'na geçişini özendirmek için uygulamaya alınan TL mevduata stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.
KARAR RESMİ GAZETEDE
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.
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