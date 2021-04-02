İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!

İşte isimleri Hamide Duran olan iki eltinin kaçtığı ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...

Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yufkacı Muammer konuştu....

Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay, "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.

4 KİŞİ PEŞİMİZE DÜŞTÜ

Yufkacı Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi.Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" dedi.

ELTİSİ HAMİDE İLE ARAMIZDA İLİŞKİ YOK

Muammer Ay kendisinin sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. Diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirten Ay, "Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hasta imiş. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de 'gidebilirsin 'dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti. Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek" dedi. Muammer Ay , başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti.

NELER YAŞANDI

Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm.

Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi. Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ELTİ HAMİDE'NİN ANNESİ: BENİM KIZIMI DA BULUN

Hamide ve annesi canlı yayında kavuştu. Hamide ve annesi Emine Hanım gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım 'Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz' sözleri ile duygularını paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçük elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor' ifadelerini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Eltiler ve Muammer Ay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eltiler önde yürürken Muammer Ay onları biraz daha geriden takip ediyor.Programda atılan yeni bir iddiaya göre Hamide, Muammerin kardeşi Yunus için o eve kaçtı. Öte yandan Hamide Duran'ın annesi Emine, baş harfi 'E' olan birinin Hamide'ye muska yaptığı söylendi. Telefonla yayına bağlanan birinin ise ortaya attı Muammer Ay ile ortaya iddiaları şoke etti: Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri.

Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay. Hamide Duran'ın annesi Emine kızına ağlayarak sesine "Kötü adam ellerine düştün. Niye düştün elin ellerine? Her iyi konuşanı iyi sanıyor." dedi.

KARDEŞİ YAYINA BAĞLANDI

Muammer Ay'ın kardeşi yayına bağlanarak Hamide ile bir ilgisi olmadığı söyledi ve 'benim ağabeyim ile işim yok ki' dedi. Yunus, "Ailecek ağabeyimi sildik. Ben ağabeyimle defalarca kavga ettim. Bu 20 yıllık bir olay. Biz kendisi ile hiçbir bağ kurmuyoruz." ifadelerini kullandı.

'33 YILLIK YUVAMI YIKTI'

Telefonla programa katılan 2 kişi daha benzer bir iddia ortaya attı. Ramazan adlı kişi, "Eşimden 3-4 sene önce ayrıldım. 33 senelik yuvamı yıktı. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Eşim 1-5 sene orada çalıştı. Bu onu yönlendiriyordu eşim uzaklaştırma alıyordu" dedi. Esra Erol'un programında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Bugün stüdyoya gelen küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu.

ERCAN'IN İSYANI!

Öte yandan sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi.

MUAMMER'LE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi Muammer Ay'dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı.

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.