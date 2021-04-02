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Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.
 02 Nisan 2021 09:13
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Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 32 zanlı hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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