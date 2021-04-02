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Doktorlar, sağlıklı gıda takviyesi için kooperatif kurdu

Covid 19 salgını dolayısıyla gündeme gelen gıda takviyesi konusunda kaliteli ve güvenilir ürün kullanımı için sağlık mensupları bir araya gelerek Sağlık Mensupları Kooperatifini kurdu.
 02 Nisan 2021 09:22
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Doktorlar, sağlıklı gıda takviyesi için kooperatif kurdu

Sağlıklı besin takviyelerini öncelikle kendileri için üreten sağlık mensupları halka arzını da sağlıyor. Şu an için biri üretim aşamasında olmak üzere 5 ürünü bulunan Kooperatif, analiz işlemlerini tamamladıkça güvenli ürünleri bünyesine katmaya devam edecek.

Kooperatifin kurulmasıyla ilgili konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Tekiner böyle bir yapının Türkiye ve dünyada örneğinin olmadığını söyledi.

Amaçlarının güvenilir besin desteğini sağlık mensuplarından başlayarak tüm vatandaşlara ulaştırmak olduğunu belirten Tekiner bunu Kooparatif aracalığıyla gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Ürünlere şimdilik eczanelerden ulaşılabileceğini söyleyen Alparslan Tekiner kısa süre içinde online satışların da başlayacağını belirtti.

Ürünlerinin tüm analizlerinin titizlikle yapılarak Kooparatif bünyesine alındığını vurgulayan Tekiner şunları kaydetti: " Böyle bir oluşuma gitme nedenimiz halk sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan besin desteği ve sağlık ürünlerinin belli bir kalite ve standartla halka ulaşması. Sağlık mensuplarımızdan başlayarak kaliteli ürünleri halka yayarak halk sağlığına büyük bir hizmette bulunacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarla Sağlık Mensupları Kooperatifinin sağlıklı besin desteği ve sağlık ürünlerinde kısa sürede referans bir kuruluş olacağına inanıyoruz."

Memurlar.Net
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