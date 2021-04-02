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Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bakan yardımcısı Hasan Yılmaz'ın doğal üye olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4'ü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7'si TBMM tarafından seçilen 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da bitiyor. 7 Nisan'da TBMM'nin belirlediği seçim takvimi ile HSK'ya 11 üye seçilecek. Adalet ve Anayasa komisyonu ile TBMM Genel Kurulu'ndaki Cumhur İttifakı sayısının seçimlerde listenin geçmesi için yeterli olmaması, HSK seçiminde bu yıl kura seçimini gündeme getirecek
 02 Nisan 2021 09:21
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Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir

16 Nisan 2017'de Anayasa değişikliği referandumu sonrasında 22 olan üye sayısı 13'e, daire sayısı ise 3'ten 2'ye indirilen HSK'nda seçim heyecanı başladı. 4 üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üyesi de TBMM tarafından seçilen HSK'nın doğal üyesi olan Adalet Bakanı ve yardımcısının dışındaki 11 üyenin 4 yıllık görev süresi 7 Haziran'da doluyor. HSK'nun önümüzdeki hafta TBMM'ye üyelerin görev sürelerinin dolduğunu belirten seçim takvimi sürecinin belirlenmesiyle ilgili yapacağı bildirimin ardından 7 Nisan'da HSK'nın seçim takvimi netlik kazanacak. TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin 3'ü Yargıtay, 1'i Danıştay, 3 tanesi de Hukuk konusunda eğitim almış öğretim üyesi veya avukatlardan oluşacak.

SEÇİMLER DE KURA İHTİMALİ

Belirlenen takvim çerçevesinde HSK üyeliği başvurularını alan TBMM Başkanlığı, önce karma komisyon olan Adalet ve Anayasa Komisyonu'nda üyeleri belirleyecek. Burada oylama neticesinde seçilecek 7 kişinin 3 katı olan 21 kişi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Gerek karma komisyonda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimlerde komisyon üye tam sayısının 3'te 2'si, bu sağlanmadığı takdirde 5'te 3 çoğunluk istenecek. Eğer çoğunluk sağlanamazsa kura yöntemiyle üyeler belirlenecek. 52 olan karma komisyondaki milletvekili sayısının 5'te 3 çoğunluğu sağlaması için 31 milletvekili gerekecek. Komisyonda AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 30 olduğu için kura gündeme gelebilecek.

CUMHURBAŞKANI İLK DERECE HAKİM VE SAVCILARDAN SEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilecek 4 üye ise ilk derecedeki hakimler ve savcılar arasında olacak. 4 üyeden 1'i idari yargı kökenli, 3'ü ise adli yargıdan belirlenecek. HSK görev süresi dolan üyeler, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Mehmet Akif Ekinci ile Hüseyin Şahin adli yargı kökenliydi. HSK 1. Dairesi Başkanı Halil Koç ise idari yargı kökenli olarak görev aldı. TBMM'de seçilen 7 üyeden Cafer Ergen eski Danıştay üyesi, Alp Arslan eski HSYK üyesi, Hamit Kocabey MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin eski avukatı, avukat Songül Yazar eski AK Parti Beyoğlu Belediye Meclisi üyesi, Yaşar Şimşek eski Yargıtay Genel Sekreteri, Ali Cengiz Köseoğlu eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Mehmet Ademoğlu ise eski Yargıtay üyesi olarak HSK'da görev yapıyordu.

KURA YADA İTTİFAK DIŞINDAN DESTEK GÜNDEME GELECEK

7 üyesi ise TBMM tarafından seçilecek HSK adaylarının belirlenmesinden önce Adalet ve Anayasa komisyonlarında yapılacak seçimlerde mevcut duruma göre 52 üye eleme yapacak. Bu üyelerden 30'unu AK Parti ve MHP'li milletvekilleri oluşturuyor. Karma komisyonda yapılacak seçimlerde, TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek adayların belirlenmesi için ilk turda 34, ikinci turda ise 31 oy isteniyor. Burada çoğunluk sağlanamadığı için kura yöntemine gidilmesi ya da Meclis'teki siyasi partilerden birinin destek vermesi gerekecek.

MECLİS OYLAMASINDA DA 389 OY GEREKİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda da kura ihtimali ya da dışarıdan destek gerekecek. 584 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de Cumhur İttifakı'nın 337 milletvekili bulunuyor. TBMM komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2'si yani 389 oy çoğunluğu olmaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu 350 oy aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Halit Turan
Sabah
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