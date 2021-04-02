1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak

81 ilde 95 merkezde düzenlenecek sınavda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınacak
 02 Nisan 2021 09:41
+Aa- Yazdır
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

- Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

- Adaylar ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü
01 Nisan 2021 19:26		 Elazığ'da kamera karşısına geçen öğretmenler EBA için içerik üretiyor
30 Mart 2021 11:05
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
30 Mart 2021 09:34		 MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak
29 Mart 2021 10:01
'Yabancı dil eğitimine ilişkin valiliklere genelge gönderdik'
27 Mart 2021 15:09		 Eğitim, hem zorda hem fırsat eşiğinde
27 Mart 2021 07:30
YÖK MYO Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı
25 Mart 2021 18:22		 Salgında eğitime 2,6 milyar TL gitti
22 Mart 2021 07:25
Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu
15 Mart 2021 23:55		 Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
13 Mart 2021 16:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası12:25 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor12:09 - Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında11:57 - Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
11:56 - PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu11:53 - Bahar kampanyası11:46 - FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı11:45 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı11:34 - Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız11:32 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim
11:30 - Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi11:29 - 'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'11:28 - Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü11:26 - Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi11:10 - Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
11:09 - Kadına şiddet failleri için caydırıcı cezalar öngörüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
celebrity 1
mention 1
kurb 1
bilmeden oldu 1
Kodeks 1
zafiyet 1
müstear 1
tt olmak 3
mukallit 1
bizim zamanımızda 1
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam