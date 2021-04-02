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AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıklandı

"Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa'nın 85. maddesi kapsamının ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır"
 02 Nisan 2021 09:44
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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddine ilişkin kararın gerekçesini açıkladı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, istifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar ve devamsızlık hallerinden biri nedeniyle milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulunca konuyla ilgili karar alınması gerektiği, kesin hüküm giyme veya kısıtlama hali söz konusu olduğunda ise bunun aranmadığı ifade edildi.

Milletvekilliğinin düşmesi konusunda AYM'ye başvuru hakkının bulunduğu ancak kesin hüküm giyme nedeniyle düşmede müracaat imkanının tanınmadığı belirtilen kararda, "Bu itibarla Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa'nın 85'inci maddesi kapsamının ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır." ifadesi yer aldı.

Bu nedenle AYM'nin, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali isteminin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verdiği bildirildi.

Kararda ayrıca Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine yönelik başka adlar altında yapılacak taleplerin de incelenebilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

- 2 yıl 6 ay hapis cezası onanmıştı

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 31 Mart'taki gündem toplantısında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşmüştü. Mahkeme, yetkisizlik nedeniyle başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.
Anadolu Ajansı
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