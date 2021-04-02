Gün ortası döviz fiyatları
Güne 8,11 TL'den başlayan dolar düşüşünü devam ettirdi ve 8 TL nin altını gördü
|02 Nisan 2021 12:20
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