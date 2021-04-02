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Gün ortası döviz fiyatları

Güne 8,11 TL'den başlayan dolar düşüşünü devam ettirdi ve 8 TL nin altını gördü
 02 Nisan 2021 12:20
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,02408,0250
Avro9,46509,4660
Sterlin11,019011,0740
ANKARA
ABD Doları7,99408,0740
Avro9,42509,5050
Sterlin10,959011,1690
Anadolu Ajansı
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