FETÖ'nün hakim savcı çalışma evinde kalan 8'i avukat 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|02 Nisan 2021 09:47
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti. Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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