1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aziz Yıldırım: Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şikeyi Galatasaray'ın Türkiye'ye soktuğunu söyleyerek Fetullah Gülen'in de Galatasaray şampiyonluğu için dua ettiğini hatırlattı.
 02 Nisan 2021 09:50
+Aa- Yazdır
Aziz Yıldırım: Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır

Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları arasındaki şampiyonluk tartışmalarına Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

Aspor'a özel bir röportaj veren Yıldırım, çok sert açıklamalarda bulundu.

"ŞİKEYİ ÜLKEYE GALATASARAY SOKTU"

Geçmişte bir TV programında yaptığı konuşmayı hatırlatan Yıldırım, o konuşmasında kullandığı "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." ifadelerini tekrar gündeme getirdi.

Yıldırım, bu konuşmasından dolayı hakkında dava açıldığını ve bu davadan da beraat ettiğini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı, bu beraat kararının Galatasaray'ın şike yaptığının tescili olduğunu ileri sürdü.

"FETULLAH GÜLEN GALATASARAY İÇİN DUA ETTİ"

Kendisinin Türkiye'de FETÖ ile mücadele eden ilk insanlardan biri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Fettullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
01 Nisan 2021 15:05		 Galatasaray'da milli takımlara giden 2 futbolcu korona oldu
31 Mart 2021 16:37
İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
31 Mart 2021 15:54		 A Milliler Letonya ile yenişemedi
30 Mart 2021 23:38
Teknik direktör istikrarsızlığında Süper Lig'in rakibi yok
30 Mart 2021 13:43		 TFF'den Letonya maçı için seyirci kararı
29 Mart 2021 17:39
Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor
29 Mart 2021 12:25		 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
29 Mart 2021 11:51
TFF'den Letonya maçı öncesi seyirci kararı
28 Mart 2021 16:39		 Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe başkanlığı' sorusuna yanıt
28 Mart 2021 14:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası12:25 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor12:09 - Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında11:57 - Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
11:56 - PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu11:53 - Bahar kampanyası11:46 - FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı11:45 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı11:34 - Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız11:32 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim
11:30 - Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi11:29 - 'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'11:28 - Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü11:26 - Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi11:10 - Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
11:09 - Kadına şiddet failleri için caydırıcı cezalar öngörüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nandu 1
Konjonktür 1
dinek dağı 3
hodri 2
Güney Kore 2
renklerin anlamı 4
esnek çalışma 1
ne düğünüme ne cenazeme 3
virüs öldüren robot 1
3 kuruşluk insan 2
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam