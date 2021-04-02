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Çarpıcı 2021 tahmini: 400 milyon kişi doktora gidecek!

Deloitte, teknoloji, medya ve telekomünikasyon eğilimlerinin dünya çapında etkilerini ele aldığı raporu açıkladı. Raporda doktorların 2021 yılında 400 milyon sanal ziyaret alacağı tahmin ediliyor.
 02 Nisan 2021 09:59
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Çarpıcı 2021 tahmini: 400 milyon kişi doktora gidecek!

TELETIP VİDEOYA DÖNÜŞTÜ

Kovid-19'un, pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dönüştürücü bir etkisi oldu. Video tabanlı doktor ziyaretlerini de içerisinde bulunduran dünya çapında bir "teletıp" trendi hızlı bir şekilde başladı. Küresel salgın, yalnızca bu tür ziyaretlerin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını gerektirmekle kalmadı aynı zamanda tüketicilerin, özellikle 65 yaşın üzerindeki tüketicilerin, görüntülü arama uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı oldu. Deloitte, 2021'de doktor ziyaretlerinin yüzde 5'inin sanal olarak gerçekleşeceğini öngörüyor, bu 2019'daki seviyesinin 5 katı.

EĞİTİMDE YÜZDE 100 BÜYÜME

Eğitimde ve kurumsal hayatta kullanılan sanal gerçeklik pazarı yüzde 100 büyüyecek. Üç boyutlu teknolojiler kurumsal hayatta ve eğitimde popülerlik kazandıkça dijital gerçeklik pazarı da büyüme perfomansı gösteriyor.

SANAL SİSTEME GEÇİŞ

Deloitte, sanal, arttırılmış ve karma gerçeklik açısından, (topluca XR veya dijital gerçeklik olarak bilinen) takılabilir başlıkların kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımına yönelik satışlarının 2021'de 2019 seviyelerine göre yüzde 100 artacağını öngörüyor. Bu başlıklar için pazar büyümesi, çalışanlar ve öğrencilerin Kovid-19 nedeniyle sanal sisteme geçmesiyle çoktan hızlandı.

Sanal gerçeklik başlıklarının, düşük maliyet, güvenlik ve öğrenmeyi devamlı hale getirmek gibi farklı faydaları sayesinde, pandemi sonrasında da konumunu güçlendirmeye devam edeceği öngörülüyor. Bulut sistemleri işletmelerin birincil çözümü olacak.

BÜYÜMEK İSTEYEN GİRİŞİMLER BULUŞTU

Endeavor Türkiye'nin P&G işbirliğiyle düzenlediği Scaleup Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi 1 Nisan'da başladı. Açılışını Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun yaptığı programda, onlarca başvuru arasından seçilmiş hızlı büyüyen 15 girişim, 5 ay boyunca atölye ve mentörlük görüşmelerinden destek alacak, Endeavor'ın global ve yerel ağına erişim fırsatı yakalayacak. Katılımın ücretsiz olduğu program, online olarak gerçekleştirilecek.

Program boyunca şirket kurucuları, konu başlığına göre ürün, markalaşma, yetenek, pazarlama, kültür, yatırım ve hukuk alanlarında atölyelere katılacaklar. Girişimciler, aynı zamanda program boyunca genel strateji ve dikey uzmanlık konuları odaklı mentörlüklerle desteklenecek ve sadece kuruculara özel tasarlanmış forumlarda benzer aşamada olan girişimlerde yaşanan sorunları tartışma ve iş birliği yaratma fırsatları yakalayacaklar.

Girişimcilere globalleşme konusunda da rehberlik eden programda uluslararası pazarlara erişim, yurt dışı ortaklıkları ve satış stratejileri gibi konularda yerel ve global başarılı Endeavor girişimcileri ve uzmanlarla özel atölyeler düzenlenecek.


KALICI DEĞİŞIMLER GELİYOR

Raporu değerlen diren Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş "Pandemi iş hayatının her ögesini yeniden tanımlarken, TMT öngörülerimizi bu yıl teletıp, dijital eğitim ve spor teknolojisi konusunda büyük beklentilerle karşılaşıyoruz. Bu değişim kuvvetle muhtemel kalıcı olarak hayatlarımıza girecektir.

Bu çerçevede bu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kendi ürünlerini yeniden tasarlayarak, adeta birer teknoloji şirketi haline geldiklerini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Yerkürenin her köşesi ile beraber, ülkemizde de internet trafiği talebinin patlaması, 5G ve RAN yatırımlarına inovatif çözümler sunan sektör oyuncularının öne çıkmasına yol açacaktır" dedi.

Timur Sırt
Sabah
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