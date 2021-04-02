MEB-EKYS sonuçları açıklandı
|02 Nisan 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı
14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2021-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-MEB-EKYS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
02 Nisan 2021 11:57
|Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim
02 Nisan 2021 11:32
|Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi
02 Nisan 2021 11:30
|Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü
02 Nisan 2021 11:28
|Kadına şiddet failleri için caydırıcı cezalar öngörüyor
02 Nisan 2021 11:09
|Sabiha Gökçen'de Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak
02 Nisan 2021 09:40
|Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
02 Nisan 2021 09:21
|İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine denetim genelgesi
02 Nisan 2021 09:09
|İşte En Çok Fon Desteği Alanlar! Tübitak proje istatistikleri Yayımlandı!
02 Nisan 2021 09:04
|Mahkümlar için doktor randevusu
02 Nisan 2021 08:33