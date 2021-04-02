1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akkuyu'da son ünitenin temeli 2022'de atılacak

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh:- "Santralin ikinci ünitesinin temeli 8 Nisan 2020, üçüncü ünitenin ise 10 Mart 2021'de atıldı"- "Şu anda inşaat ve montaj çalışmaları Akkuyu NGS sahasının tüm alanlarında çok aktif bir şekilde devam ediyor. Bugün Akkuyu NGS, dünyadaki en büyük nükleer inşaat sahası"- "Bu yıl içerisinde dördüncü ünite için NDK'den ilk olarak sınırlı çalışma izni, sonrasında da inşaat lisansını almayı hedefliyoruz"- "Dördüncü ünite temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin 2022 yılı başında yapılmasını planlıyoruz"
 02 Nisan 2021 10:18
+Aa- Yazdır
Akkuyu'da son ünitenin temeli 2022'de atılacak

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 3 yıl geçerken, bu süreçte ikinci ve üçüncü ünitelerin temeli atıldı. Dördüncü ünite için ilk kazmanın ise 2022 başında vurulması planlanıyor.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de temeli atıldı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'te tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, diğer üniteler birer yıl arayla devreye girerek 2026 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak.

Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek.

- Santralin işletimi modern yüksek teknolojili hidrolik yapı sistemiyle sağlanacak

Akkuyu NGS'de üç yılda yapılan çalışmaları AA muhabirine değerlendiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, santral sahasında inşaata hazırlık çalışmalarının 2017'nin sonunda başladığını anımsattı.

Santralin birinci ünitesinin temeli için ilk betonun 3 Nisan 2018'de döküldüğünü aktaran Butskikh, "Bundan sonra santralin inşaatı gittikçe hızlanmaya başladı. Mayıs 2019'da Doğu Deniz Kargo Terminali'nin inşaatı tamamlandı. Terminal, büyük ölçekli yükleri, inşaat malzemelerini ve ekipmanları kabul etmeye başladı. Terminal sayesinde sahaya gelen büyük ekipmanlar arasında birinci ve ikinci güç ünitesi için üretilen kor tutucu, birinci güç ünitesinin reaktör gövdesi ve buhar jeneratörlerin seti, birinci ünitenin türbin adası için yüksek ve orta basınçlı silindir rotoru yer aldı. Yüklerin terminale teslim edilmesi konusunda ise yoğunluk gittikçe artıyor." diye konuştu.

Butskikh, Temmuz 2019'da proje için önemli bir anlaşma imzalandığını belirterek, "Akkuyu NGS tesislerinin tasarımı, tedariki ve inşaatı için imzalanan bu sözleşme (EPC sözleşmesi) gelecekteki kurulacak tesislerinin ana bölümünün inşası için tam bir çalışma döngüsünün uygulanmasını sağlamış oldu." dedi.

- Dört ünitenin inşaatında 12 bin istihdam

Santrali Türkiye'nin elektrik şebekesine bağlamak için 2019 sonunda Türkiye Elektrik İletim AŞ ile bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma çerçevesinde yüksek voltajlı iletim hatlarının inşa edildiğini söyleyen Butskikh, şunları kaydetti:

"Santralin ikinci ünitesinin temeli 8 Nisan 2020, üçüncü ünitenin ise 10 Mart 2021'de atıldı. Şu anda inşaat ve montaj çalışmaları Akkuyu NGS sahasının tüm alanlarında çok aktif bir şekilde devam ediyor. Bugün Akkuyu NGS, dünyadaki en büyük nükleer inşaat sahası. Şu anda projede 11 bin kişi çalışıyor. Bunlardan yaklaşık 8 bini inşaat ve montaj çalışmaları yapıyor. 4 ünitenin tamamında inşaat çalışmaları yapıldığı zaman bu rakam 12 bine çıkacak. Bu da sadece bölgesel değil ulusal ölçekte bile çok büyük bir rakam. Tüm 4 güç ünitesi de tam kapasite devreye girdiğinde santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak."

Nükleer santralin işletilmesinin modern yüksek teknolojili hidrolik yapı sistemiyle sağlanacağını anlatan Butskikh, şu anda su giriş yapısının inşaat alanında tarama ve antifer bloklar kullanılarak kıyı güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Butskikh, ayrıca santralin ana teknik binalarına deniz suyunun temini ve daha sonra tekrar Akdeniz'e tahliyesi için sahil şeridinin yakınında bir pompa istasyonunun yapımının sürdüğünü belirtti.

- Dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak

Ana ekipmanların imalatı, nakliyesi ve Akkuyu NGS inşaat sahasında kurulumunun proje takviminde belirtilen süreler çerçevesinde yapıldığını kaydeden Butskikh, santral için malzeme ve ekipman üretim alanının sadece Rusya ve Türkiye ile sınırlı olmadığını, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelerden de tedarik sağlandığını dile getirdi.

Sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının yanı sıra ekipman imalat sürecinin de imalata başlama izninin verilmesinden sahaya teslim edilme aşamasına kadar Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini aktaran Butskikh, imalat tesislerinin faaliyetlerini NDK'nin belirlediği gereksinimler ve uluslararası standartlar kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Butskikh, santralin bu yılki planlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde dördüncü ünite için NDK'den ilk olarak sınırlı çalışma izni, sonrasında da inşaat lisansını almayı hedefliyoruz. Alınacak izin belgeleri kapsamında bu yılın sonuna kadar dördüncü ünite nükleer ve türbin adaları tesisleri için temel çukurlarının hazırlanması sağlanarak reaktör ve türbin binalarının temel altı beton döşemesi yapılacak. Bu, zor ve uzun bir süreç. Güç ünitesinin temelini oluşturacak ve 'beton yastığı' olarak adlandırılan oluşuma başlamadan önce, uzmanlar çukurun toprak tabanını yoğunluk ve deformasyona karşı direnç açısından kontrol edecek. Temel altı beton dökme çalışmaları ilerledikçe, inşaatçılar otomatik gerilme-gerinim durumu izleme sisteminin sensörlerini yerleştirecek. Bu, güç ünitesinin güvenliğini sağlamak için kullanılan birçok sistemden biridir. Bu sistem, yük taşıyan bina yapılarının toprak temelindeki basıncı hakkında veri sağlayacak. Beton yastığının tamamlanmasının ardından temel plakalarını inşaat demirleriyle güçlendirmeye başlayacağız. Dördüncü ünite temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin 2022 yılı başında yapılmasını planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız
02 Nisan 2021 11:34		 'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'
02 Nisan 2021 11:29
Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi
02 Nisan 2021 11:26		 BioNTech aşılarının ilk dozları Ankara'da uygulanmaya başlandı
02 Nisan 2021 11:00
Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek
02 Nisan 2021 10:42		 Bankacılıkta yeni dönem! 1 Mayıs'ta başlıyor
02 Nisan 2021 10:03
Sabah Gazetesi: Türk Lirasına güven artıyor
02 Nisan 2021 09:06		 Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
02 Nisan 2021 08:15
Maskede 1 milyar dolarlık fırsat kaçtı
02 Nisan 2021 07:58		 'Rapor parası' ile vurguna fren
02 Nisan 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası12:25 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor12:09 - Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında11:57 - Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
11:56 - PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu11:53 - Bahar kampanyası11:46 - FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı11:45 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı11:34 - Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız11:32 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim
11:30 - Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi11:29 - 'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'11:28 - Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü11:26 - Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi11:10 - Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
11:09 - Kadına şiddet failleri için caydırıcı cezalar öngörüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reto ziegler 1
minnettar olmak 1
mention 1
Çok sevememek 1
bizim zamanımızda 1
suzan 2
toplu taşıma aracı 1
gazoz ister misin? 1
incir uyutması 1
ayferi 1
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam