Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti
"Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir"
|02 Nisan 2021 10:40
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.
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