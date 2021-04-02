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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti

"Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir"
 02 Nisan 2021 10:40
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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