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Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak olan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verecek
 02 Nisan 2021 10:42
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Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.

Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.
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