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Turşu kazanında paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında uygunsuz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan zanlı serbest bırakıldı.
|02 Nisan 2021 10:48
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Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.
Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.
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