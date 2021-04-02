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Selçuk Bayraktar: Bu sınıfta benzeri olmayan uçak geliştiriyoruz

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG ANADOLU savaş gemisine iniş gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA'nın özelliklerini paylaştı. Bayraktar, "TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" dedi.
 02 Nisan 2021 10:53
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Selçuk Bayraktar: Bu sınıfta benzeri olmayan uçak geliştiriyoruz

Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.

Uçak gemisine iniş yapıp kalkabilecek
Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU SİHA gemisine dönüştürülecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG ANADOLU'yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından geçtiğimiz yapılan açıklamada, "TCG ANADOLU'yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var." ifadelerine yer verilmişti. SavunamSanayiST.com ise söz konusu SİHA'nin Bayraktar TB3 olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG ANADOLU'da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG ANADOLU, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek. Bayraktar TB3'ün, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.
Memurlar.Net
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