İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
Yurdun bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|02 Nisan 2021 13:00
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MALATYA
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kıyıcak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.
KARS
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çamyazı köyünde karantina kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.
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