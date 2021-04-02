BioNTech aşılarının ilk dozları Ankara'da uygulanmaya başlandı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.
|02 Nisan 2021 11:00
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