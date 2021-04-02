Martta en çok karnabaharın fiyatı arttı
|02 Nisan 2021 11:06
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İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi.
İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.
- Martta karnabahar fiyatında yüzde 35,76 artış
Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olarak kayıtlara geçti.
- Salatalık yüzde 22,49 ucuzladı
Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak olarak belirlendi.
Mart 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Aylık Değişim (Yüzde)
|Karnabahar
|35,76
|Limon
|12,28
|Mandalina
|12,14
|Balık
|8,47
|Yeşil Soğan
|8,29
|Elma
|7,36
|Muz
|6,38
|Portakal
|5,01
|Bakla
|-16,99
|Kıvırcık Salata
|-6,64
|Ispanak
|-6,59
|Pırasa
|-6,21
|Turp
|-5,10
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Sivri Biber
|27,54
|Salatalık
|-22,49
|Taze Fasulye
|-12,36
|Patlıcan
|-9,40
|Kabak
|-7,55
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
|Çarşaf Takımı
|25,09
|Yorgan
|15,97
|Tavuk
|8,85
|Gazyağı
|8,46
|Çelik Mutfak Eşyası
|7,54
|Kesme Şeker
|6,92
|Zeytinyağı
|5,88
|Toz Şeker
|5,52
|Beyaz Peynir
|5,06
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