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İstanbul'da günlük otobüs sefer sayısı yüzde 50 şartının kaldırılmasıyla 900'e çıktı

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan:- "Ülke genelinde yüzde 50 kapasite doluluk uygulamasının kaldırılması sefer ve yolcu sayılarımızı olumlu yönde etkiledi. İşlerimiz açıldı, sektörümüz nefes aldı"- "Tam kapasite hizmet vermek bizim için çok önemli. Yazın tam kapasiteyle hizmet verirsek sektörümüz çok daha iyi olacak"
 02 Nisan 2021 11:07
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İstanbul'da günlük otobüs sefer sayısı yüzde 50 şartının kaldırılmasıyla 900'e çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde yüzde 50 kapasite uygulamasının kaldırılmasıyla işlerinin açıldığını, İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısının 900'e çıktığını bildirdi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının otobüs sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Salgın önlemleri kapsamında bir dönem şehirler arası otobüslerde seyahat sınırlaması getirildiğini, ardından seferlerin yüzde 50 kapasiteyle yapılmasına karar verildiğini anlatan Özcan, martta bu uygulamanın da kaldırıldığını hatırlattı.

Birol Özcan, yüzde 50 kapasite uygulamasının esnafı ekonomik anlamda zorladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştük ve derdimize çare oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde yüzde 50 kapasite doluluk uygulamasının kaldırılması sefer ve yolcu sayılarımızı olumlu yönde etkiledi. İşlerimiz açıldı, İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı, sektörümüz nefes aldı. Yüzde 50 kapasite uygulamasının uygulandığı dönemde günlük sadece 500-600 sefer yapabiliyorduk. Tam kapasite hizmet vermek bizim için çok önemli. Yazın tam kapasiteyle hizmet verirsek sektörümüz çok daha iyi olacak."

- "HES kodu uygulaması devam ediyor"

Bilet satışından yeme-içme işletmelerine kadar HES kodu uygulamasının devam ettiğini, otogarlara girişte ateş ölçümü yaptıklarını belirten Özcan, otogarlardaki lokanta ve kafeteryaların açılmasını sağlayan İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.

Özcan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının sefer sayılarında düşüşe neden olabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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