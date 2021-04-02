Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
Aksaray'da yakalanan kadın dilencinin ekmeğin arasına gizlediği madeni paralar zabıta ekiplerince bulundu.
|02 Nisan 2021 11:10
|+Aa- Yazdır
Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kentin çeşitli bölgelerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Aksaray-Ankara kara yolundaki kavşaklarda trafik ışıklarında dilenen kadını yakaladı.
Üst araması yapılan dilencinin topladığı madeni paraları ekmeğin içine gizlediği belirlendi.
Kadının üzerinden çıkan 49 liraya zabıta ekiplerince el konuldu.
Dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 380 lira idari para cezası uygulandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
02 Nisan 2021 12:43
|Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
02 Nisan 2021 12:25
|PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
02 Nisan 2021 11:56
|Hudut kartalları 3 ayda 22 FETÖ'cüyü Yunanistan'a kaçarken yakaladı
02 Nisan 2021 11:02
|Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı
02 Nisan 2021 10:50
|Turşu kazanında paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı
02 Nisan 2021 10:48
|Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı yakalandı
02 Nisan 2021 10:46
|Uzmanlara sorduk: Hangi aşıyı yaptırmalı?
02 Nisan 2021 08:43
|Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
02 Nisan 2021 08:14
|Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
02 Nisan 2021 08:04