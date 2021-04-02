Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü
|02 Nisan 2021 11:28
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığının bilirkişilik uygulamasında yargıda hedef süreye uyulmasına yönelik reform çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen "Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması" ile Türkiye geneli ortalama rapor teslim süresi 110 günden 30 güne düştü. Böylece yargılamalarda bilirkişi raporlarının geç tesliminden kaynaklanan gecikmelerin önüne geçildi.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığınca, 7 Eylül 2020'de bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve bilirkişilik raporlarında bulunması gereken standartlar belirlendi.
Bu belgeyle bilirkişi raporlarının yazımında ülke genelinde geçerli olacak standartlar oluşturuldu, böylece uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.
Öte yandan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın "Bilirkişilik Sisteminin Kalitesinin Artırılması ve Öngörülebilirliğinin Sağlanması" hedefi, bilirkişilik müessesesiyle ilgili mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik adımlar içeriyor.
Bu doğrultuda puanlama esaslı bilirkişi performans sisteminin getirilmesiyle, yargılamanın sonucuna ve hızına raporlarıyla olumlu katkıda bulunarak belli puanın üzerinde performans gösterenlerin başarılarının sicillerine işlenmesi ve adlarının güncellenen listelerde yer alması hedefleniyor.
Öte yandan kanun yolu incelemesinde tespit edilen yetersiz ve hatalı rapor yazan bilirkişilerin puanlarının kırılması ve sürekliliği halinde listeden çıkarılarak bilirkişilik siciline işlenmesi planlanıyor.
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