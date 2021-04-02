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'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'

"Su ürünleri üretimimiz pandemiye rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 rekor artış gösterdi"
 02 Nisan 2021 11:29
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'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık desteğin bugün ödeneceğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü her yıl desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Destek ödemelerinde özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinin başta geldiği bilgisini veren Pakdemirli, "2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında, su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2002 yılından itibaren sektöre destek sağlandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Verdiğimiz destekler sayesinde 2002 yılında 61 bin ton olan üretimimiz, 2020 yılında 420 bin tonun üzerine çıktı. Su ürünleri üretim değeri ise 212 milyon liradan yaklaşık 13,5 milyar liraya yükseldi. Su ürünleri üretimimiz pandemiye rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında rekor bir artış gösterdi."

2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatının 2020 yılında 200 bin tona, değer olarak 97 milyon dolardan 1 milyar 64 milyon dolara yükseldiğini aktaran Pakdemirli, sektörün başta Avrupa Birliği olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Güney Kore'nin de yer aldığı 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

- "Türk somonu dünyada kabul gördü"

Pakdemirli, Türkiye'de üretilen balıkların ihracat rekorları kırarak dünyaya satılmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde iç tüketimdeki artış da sevindirici. İç tüketimdeki yüzde 35-40 oranındaki bu artış sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları ve kampanyalar sayesinde oldu. 2018 yılında başlatılan projeyle Türk somonu dünyada kabul gördü ve marka oldu. Uygulanan projeler ve desteklerle 2020 yılında 60 milyon dolarlık somon ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat önümüzdeki yıllarda daha da artacak."
Anadolu Ajansı
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