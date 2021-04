Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim."

Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim." 02 Nisan 2021 11:32 Devamını gör