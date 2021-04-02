1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi

Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar günleri sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak, Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri ise cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek- Toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer yapacak
 02 Nisan 2021 11:30
+Aa- Yazdır
Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden belirlenirken, yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karara göre, Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak.

Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Bölgesel trenlerde ise karşılıklı olarak Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Zonguldak-Karabük, Ankara-Polatlı, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Denizli-Aydın-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Afyonkarahisar-Eskişehir, Kütahya-Eskişehir hatları cumartesi ve pazar günleri işletilmeyecek.

Cumartesi günleri sınırlı seferle işletilecek bölgesel trenler şunlar:

Kars-Akyaka hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-16.50 saatlerinde 2 sefer olarak çalışırken, pazarları çalışmayacak.

İskenderun-Mersin hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi 07.15-19.55 saatlerinde 2 sefer olarak hizmet verecek, pazarları işletilmeyecek.

Islahiye-Mersin hattında karşılıklı 2 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-21.39 saatlerinde 2 seferde çalışacak, pazarları hizmet vermeyecek.

Adana-Mersin hattında karşılıklı 44 sefer olarak planlanan trenler de cumartesi itibarıyla 06.15-20.53 saatlerinde 14 sefer yapacak, pazarları işletilmeyecek.

Batman-Diyarbakır hattında ise karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi-pazar 05.30-19.35 saatlerinde normal seferleriyle çalışmaya devam edecek.

Böylece toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize'de çay üreticileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
02 Nisan 2021 12:46		 Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
02 Nisan 2021 11:57
Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim
02 Nisan 2021 11:32		 Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü
02 Nisan 2021 11:28
Kadına şiddet failleri için caydırıcı cezalar öngörüyor
02 Nisan 2021 11:09		 MEB-EKYS sonuçları açıklandı
02 Nisan 2021 10:01
Sabiha Gökçen'de Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak
02 Nisan 2021 09:40		 Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
02 Nisan 2021 09:21
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine denetim genelgesi
02 Nisan 2021 09:09		 İşte En Çok Fon Desteği Alanlar! Tübitak proje istatistikleri Yayımlandı!
02 Nisan 2021 09:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası12:43 - YÖK Başkanı Saraç: Pandemi sonrasının yükseköğretimi tartışılıyor12:25 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Anne sütü hem bebeği hem anneyi kanserden koruyor12:09 - Annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanık hakim karşısında
11:57 - Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu11:56 - PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu11:53 - Bahar kampanyası11:46 - FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı11:45 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı11:34 - Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız
11:32 - Bakan Selçuk: Önceliğimiz tabi ki yüz yüze eğitim11:30 - Marmaray, Başkentray ve bölgesel tren seferleri yeniden düzenlendi11:29 - 'Su ürünleri yetiştiricilerimize 85 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'11:28 - Adalet Bakanlığı bilirkişi rapor teslim süresini 30 güne düşürdü11:26 - Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi
11:10 - Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Yoğun bakımda tehlike çanları: Yataklar dolarsa hayat durur
Karnındaki bebeğiyle ölüme gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evcil hayvan 5
teskin 1
el kremi 1
ne düğünüme ne cenazeme 3
tasadduk 1
dış kapının mandalı 1
pot kırmak 1
esnek çalışma 1
hassasiyet 1
kör döğüşü 1
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam