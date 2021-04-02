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Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız

"Karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınmasıyla da 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız"
 02 Nisan 2021 11:34
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Ticaret Bakanı Pekcan: 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınmasıyla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha çok yaklaşacaklarını söyledi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Pekcan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan ve dua eden Pekcan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Pekcan, buradaki anıta çelenk koydu.

Pekcan, şehitlik ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik belgeleri ile geçiş sürecinin başladığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Geçen ay Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, "Esas hedefimiz tek pazar vizyonu ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınmasıdır. Bu konudaki çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Pekcan, iki ülke arasında imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Mutabakat Zaptı'nın 15 Nisan'da yürürlüğe gireceğini belirterek, "Geçiş kotalarının kaldırılması, geçiş ücretlerinin indirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars hattının güçlendirilmesi, Orta Koridor'un stratejik olarak güçlendirilmesi, Azerbaycan'ın lojistik hub haline gelmesi, bölge ülkeleri ve Türkiye ile beraber ekonomik kalkınmasında hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Azerbaycan'ın başarısı, Türkiye'nin de başarısı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konusunda sahada ve masada kazandığı başarının Türkiye'nin de başarısı olduğunu vurgulayan Pekcan, "İşgal altından kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve yapılandırılması konusunda Türkiye olarak hem devlet kurumlarımızla hem de özel sektörümüzle Azerbaycan'la beraber hizmete hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Bu konuda ortak çalışmalarımız devam ediyor. Karşılıklı yatırımların artırılması yönünde de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Pekcan, iki ülke devlet başkanlarının 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi ama kapsam gelişmesi için çalışıyoruz. Tek pazar vizyonuyla Serbest Ticaret Anlaşması'na dönüşmesi yönünde de bir kararlığımız var. Karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınmasıyla da 15 milyar dolarlık hedefimize daha çok yaklaşacağız."

Pekcan'a Bakü temaslarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de eşlik ediyor.
Anadolu Ajansı
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