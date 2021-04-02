FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı
|02 Nisan 2021 11:46
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün firari "ablası" saklandığı evde yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, firari örgüt mensubunun Etimesgut'ta bir evde saklandığı tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, E.Ç. gözaltına alındı. Tanınmamak için fiziki görünümünü değiştirdiği anlaşılan E.Ç, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
E.Ç'nin, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen E.Ç'nin 2018'den bu yana firari olduğu belirlendi.
Deliller ve daha önceki FETÖ operasyonlarında yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan tespitler sonucu E.Ç'nin, örgütün mahrem yapılanmasında sözde "Erzurum büyük bölge talebe mesulü" olduğu saptandı. E.Ç'nin ayrıca üniversite yapılanmasındaki örgüt üyelerinin telefonlarına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediği tespit edildi.
Örgüt dershanelerinden adam kazandırma gibi faaliyetlerde bulunan ve örgütün ödül programlarında sunuculuk yapan E.Ç'nin eşinin de kamu görevinden ihraç edildiği, FETÖ üyeliği nedeniyle uzun süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
02 Nisan 2021 10:04
|FETÖ'nün hakim savcı çalışma evinde kalan 8'i avukat 14 gözaltı
02 Nisan 2021 09:47
|Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı
02 Nisan 2021 09:13
|Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 10'u görevde asker 34 gözaltı
02 Nisan 2021 08:59
|DEAŞ'lı kadınların 'bizi Avrupa'ya alın' modası
02 Nisan 2021 07:35
|FETÖ, CIA'in 'küresel enstrümanı'
02 Nisan 2021 06:50
|DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı
02 Nisan 2021 01:49
|FETÖ'nün üst düzey sorumlusu havalimanında yakalandı
01 Nisan 2021 23:38
|FETÖ'den aranan ve ihraç edilen astsubay yakalandı
01 Nisan 2021 22:24
|Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi
01 Nisan 2021 20:10