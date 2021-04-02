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Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, gidiş ve geliş güzergahlarında oluşturulan 12 "ortalama hız koridoru"nda ihlallere yönelik denetimlere başlandı- Uygulamanın Türkiye genelindeki diğer güzergahlarda özellikle kazaların yoğunlaştığı noktalarda da hayata geçirilmesi planlanıyor
 02 Nisan 2021 11:57
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Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara çevre yolu ile Ankara-Kırıkkale gidiş ve geliş güzergahlarında oluşturulan 12 "ortalama hız koridoru"nda ihlallere yönelik denetimlere başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hızdan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 2 bin 155 kilometre uzunluğundaki otoyollarda bulunan HGS ile OGS gişeleri arasında başlatılan "Otoyol-EDS Projesi" ile 2020'de ölümlü kazalar yüzde 37, can kayıpları yüzde 43 azaldı.

Olumlu sonuç vermesi üzerine uygulamanın iller arası devlet kara yollarında trafik kazalarının yoğun yaşandığı kesimlerde de başlatılması için harekete geçildi.

Bu kapsamda "Trafikte bir can kaybı bile fazla" anlayışı temelinde "Vizyon Sıfır" ve "Güvenli Sistem" yaklaşımlarıyla oluşturulan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait yazılım ve donanımlar kullanılarak "PTS-EDS Projesi" başlatıldı.

Hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla başlatılan projenin ilk etabı için Ankara çevre yolu ile Ankara-Kırıkkale gidiş ve geliş güzergahlarında 12 "ortalama hız koridoru" oluşturuldu.

Ankara çevre yolunda gidiş-geliş istikametinde 219,7 kilometre, Ankara-Kırıkkale kara yolunda da Elmadağ mevkisinde çift yönlü 34,8 kilometre uzunluğunda oluşturulan "ortalama hız koridoru" 66 kamerayla takip edilmeye başlandı.

Sürücüleri bilgilendirmek için "ortalama hız tespiti" yazılı trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilen yollarda dün itibarıyla hız ihlallerine yönelik denetimlere de başlandı.

"Hız Denetim Sistemi"nin oluşturulduğu güzergahlarda araçların ortalama hızları tespit edilerek sınırı aşanlara idari yaptırım uygulanacak.

Uygulamanın, Türkiye genelindeki diğer güzergahlarda da kazaların yoğunlaştığı noktalarda hayata geçirilmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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